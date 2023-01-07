Світ

“Розкішний” жарт долі

Небажання навіть під загрозою арешту (нехай і заочного) відмовлятися від звичної розкоші зіграло злий жарт з одним з українських олігархів. На альпійському гірськолижному курорті Куршевель у Франції був заарештований бізнесмен і власник полтавської “Ворскли” Костянтин Жеваго. Це було зроблено за запитом української сторони. Ще в липні 2021 року Жеваго був заочно заарештований Печерським судом Києва за звинуваченням у розтраті всього-на-всього 113 мільйонів доларів АТ “Банк Фінанси та Кредит”, яким він колись володів. Принагідно любителя футболу оголосили й у міжнародний розшук. Арешт було зроблено за рішенням суду французького міста Шамбері. Адвокати Костянтина Валентиновича мають зараз сильно напружитися, оскільки, згідно з повідомленням ДБР, готуються документи на його екстрадицію. Досвід українського правосуддя нерідко змушує згадати приказки “З великої хмари – малий дощ”, або “Гора породила мишу”, але, погодьтеся, після красот Куршевеля опинитися в тіснуватому залі київського суду – справа не надто приємна…

Загадкова жіноча “форма”

Цікаво, чи це з розряду “бабу не проведешь, она сердцем видит”, чи судження, скажімо так, не найбільш компетентної у військовій царині особи в світі? Відповідь на ці запитання зможе дати лише час. Та як би там не було, міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер висловила сумнів, що у війні, яку розпочала Росія проти України, “буде колись переможець”. Вона вважає, що потрібно точно з’ясувати, коли є сенс розпочинати переговори. Фрау Таннер зазначила, що навіть після понад 10 місяців успішної боротьби з окупантами українську армію в світі нерідко недооцінюють. За її словами, Захід, який допомагає Україні, “має працювати з Києвом, щоб з’ясувати, коли буде досягнуто межі цієї війни”. На думку пані міністерки, серед країн-членів ЄС переважає точка зору, що Україна, як суверенна держава, сама має вирішувати, коли розпочинати переговори і якою повинна бути їхня мета. З іншого боку, вважає вона, Захід, який підтримує Україну зброєю та грішми, теж вправі знати, коли буде сенс розпочинати переговори у “відповідній формі”. Що це за загадкова “відповідна форма” – нині визначити важкувато…

Україна

Дві обставини для затягування війни

Напевно, багатьох українців просто бісить надмірна, м’яко кажучи, обережність провідних західних країн у постачанні нам зброї, яка дала б змогу докорінно змінити перебіг війни з Росією. Екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що їх “гальмують” дві обставини. Передусім – побоювання ескалації війни та втягування в неї безпосередньо військ НАТО. Адже навіть після інциденту з падінням ракети в Польщі вони не пішли на те, щоб задіяти четверту статтю Статуту НАТО, яка говорить про те, що після попадання ракети на територію країни Альянсу треба провести консультації в рамках НАТО. У цьому сенсі наші дії щодо Росії можуть призвести до більшої ескалації. Звідси випливає друга обставина – страх Заходу, що Росія застосує ядерну зброю. Путін це знає і періодично лякає Захід ядерною кнопкою, щоб на Заході постійно перебували у стані занепокоєння та нерішучості щодо надання військової допомоги Україні. І.Романенко зазначив, що наразі Україні допомагають у такому обсязі, щоб вона не програла війну. На його думку, така позиція Заходу сприяє її затягуванню…

Питання часу

Натомість міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що Україна з часом отримає від партнерів усю необхідну їй зброю. “Якщо підсумувати всі залаштункові розмови – не лише у Вашингтоні, але й в інших країнах, – то висновок такий: вся потрібна зброя буде, це лише питання часу”, – зазначив він (доволі суттєвий, напевно, фактор – І.Д.). На думку головного дипломата країни (хоча доводилося чути, що реально ним є глава ОПУ Андрій Єрмак), існують психологічні, логістичні та політичні причини того, що цю зброю не надали нам раніше. І що це не лише питання відсутності бажання Заходу, тим більше, що є відчуття, що жодних табу в питаннях постачаннях зброї немає (?). Міністр також зазначив, що Україна наполягає на отриманні зброї від партнерів у зв’язку з їхніми зобов’язаннями за Будапештським меморандумом. “Ми говоримо нашим партнерам просту річ: якщо ви, чесно кажучи, в змові з росіянами забрали у нас ядерну зброю як фактор стримування Росії, і Росія на нас напала, то тепер, будьте ласкаві, давайте нам всю потрібну неядерну зброю, щоб ми могли від Росії захищатися. Ось так ми ставимо питання”, – сказав він.

Небойове ушкодження

Під час війни, виявляється, можна отримати не зовсім звичні й зовсім не пов’язані з бойовими діями ушкодження. У Києві суб’єкт вельми сумнівної адекватності не знайшов нічого більш оригінального, ніж… одягнути собі на статевий орган гайку. І після цього був немало здивований тим, що не зміг її зняти. Як повідомила Київська служба порятунку, для допомоги потерпілому довелося залучати представників одразу двох служб. Спершу гайку намагалися зняти медики міської клінічної лікарні, куди доставили помірно шокованого любителя екстриму, але не зуміли. Відтак довелося звернутися до рятувальників, оскільки, як зазначено в повідомленні, “порятунок цієї частини тіла вимагає спеціального обладнання, обережності та ювелірної точності”. Все, врешті-решт, пройшло вдало – постраждалий не отримав жодної подряпини. У службі порятунку принагідно просять бути обережними і не експериментувати зі своїм тілом за допомогою сторонніх предметів. Цікаво: сам порятований прислухається до поради, чи піде далі у своїх “творчих пошуках” і наступного разу спробує, приміром, під’єднати щось до генератора, яких нині всюди повно?

Тернопілля

Подорож “захоплююча” і життєво важлива

Серце радіє від усвідомлення того, які в нас небайдужі й активні люди. У Тернополі пильні сусіди, керуючись чи то почуттям справедливості, чи споконвічним українським “Нехай у сусіда хата згорить” (або корова здохне – як кому до вподоби) добилися знеструмлення будинку, в якому ніколи не вимикали електрику. Це сусідів неабияк розізлило, і вони почали скаржитися де тільки можна. Не виключено, що й мали для цього підстави: як поінформував Міністр енергетики Герман Галущенко, за результатами позапланових перевірок операторів системи розподілу у областях зафіксовано 193 порушення вимог нормативно-правових актів. Серед п’яти виявлених лідерів за порушеннями знайшлося почесне місце і для ВАТ “Тернопільобленерго”. Втім, і в цей нелегкий час наші краяни не схильні відмовлятися від споконвічних пікантних бажань і потягів. Один з місцевих сайтів продовжує наполегливо досліджувати нюанси у парадигмі стосунків “Він і Вона”. Зокрема, наголошує на магічній силі еротичного масажу як прелюдії до… ну, розумієте, до чого. І закликає “проявляти фантазію і не соромитися”, що забезпечить “захоплюючу подорож у світ насолоди”. А тепер, уже без натяку на іронію – про іншу подорож. Без насолоди, але життєво важливу для багатьох. Водій з Тернополя Василь Смеречинський на початку вторгнення Росії зголосився їхати в Харків для евакуації місцевого населення. По дорозі колону, в якій він рухався, декілька разів обстріляли. Проте водієві вдалось вивезти 30 людей, які знайшли прихисток на Тернопільщині. Респект і вдячність Василеві. І – вітання з нагоди нагородження медаллю “За врятоване життя”.