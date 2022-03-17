15 тисяч чи менше: скільки насправді вартує оренда житла у Тернополі. ВІДЕО

Десь 15 тисяч. Саме стільки нібито хочуть за оренду квартири у Тернополі під час воєнного стану. Одні скаржаться, називаючи це спекуляціями. Інші ж навпаки, запевняють, що місце, де не лунають постріли над головою, ціни немає.

Декілька днів кореспонденти ІНТБ моніторили одні із найпопулярніших сайтів, де можна зняти в оренду помешкання та спілкувались із власниками квартир. І ось що вдалось з’ясувати.

У середньому ціна помешкання у Тернополі стартує від 4 тисяч гривень. Двокімнатну квартиру можна знайти за 6 тисяч. Якщо ж хочете із євроремонтом – то готуйтесь віддати близько 9 тисяч гривень. Та в оголошеннях детальнішу інформацію обіцяють надати за телефом. Тому телефонуємо.

Але такі ж ціни були і до воєнного стану. Про це запевняє рієлторка Любов Лиса. Жінка каже, квартири які здають – різні, відтак і ціни теж. А от внутрішньо переміщені особи можуть знайти помешкання зараз навіть безкоштовно. Підтверджує слова Любові Лисої і директорка іншої агенції нерухомості – Любов Мойсюк. Подробиці — у сюжеті ІНТБ.