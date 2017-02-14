У закинутій будівлі на околиці Теребовлі знайшли архів ОУН

13/02/2017 Розмір тексту:

Схованку із раритетними документами ОУН випадково знайшли на Тернопільщині співробітники Служби безпеки України у ході перевірки інформації про незаконне зберігання зброї.

Під час огляду підвалу однієї із закинутих будівель на околицях Теребовлі правоохоронці виявили схрон із документами, що знаходилися у металевому бідоні на півтораметровій глибині. Документи були загорнуті у шпальти радянських газет, випущених у листопаді 1950 року, повідомляє прес-центр СБУ.

Поверхневий огляд знахідки дозволяє припустити приналежність документів до архіву Теребовлянського районного проводу ОУН, який діяв на території області у 40-х роках минулого століття.

З метою реставрації документів, їх оцінки та вивчення співробітники СБ України передадуть знахідку у Львів, де з нею працюватимуть фахівці Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького».