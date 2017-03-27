У “Батьківщині” грозяться дати копняка депутатам, які голосували за зміни до Генплану

27/03/2017 Розмір тексту:

Депутатів Тернопільської міськради від ВО “Батьківщина”, які голосували за зміни до Генплану, можуть виключити із партії.

Про це повідомив голова Тернопільської міськорганізації “тимошенківців” Микола Сліпченко у Фейсбуці.

“17 лютого, на Бюро міської організації ВО “Батьківщина” було прийнято одноголосне рішення рекомендувати депутатам нашої фракції НЕ ГОЛОСУВАТИ за зміни до Генерального плану, а винести це питання на громадське обговорення, в якому представники нашої партії готові взяти активну участь.