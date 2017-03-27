У “Батьківщині” грозяться дати копняка депутатам, які голосували за зміни до Генплану
Депутатів Тернопільської міськради від ВО “Батьківщина”, які голосували за зміни до Генплану, можуть виключити із партії.
Про це повідомив голова Тернопільської міськорганізації “тимошенківців” Микола Сліпченко у Фейсбуці.
“17 лютого, на Бюро міської організації ВО “Батьківщина” було прийнято одноголосне рішення рекомендувати депутатам нашої фракції НЕ ГОЛОСУВАТИ за зміни до Генерального плану, а винести це питання на громадське обговорення, в якому представники нашої партії готові взяти активну участь.
Прикро, але депутати Тернопільської міської ради фракції ВО «Батьківщина» порушили партійну дисципліну та положення про депутатську фракцію, віддавши свої голоси “за” вищевказані зміни”, – пише Сліпченко.
Засідання бюро, на якому мають розібратися із непокірними депутатами, було заплановане на сьогодні.
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