Леся Романчук уклала новий “список ганьби”

26/03/2017 Розмір тексту:

Відома тернопільська письменниця Леся Коковська-Романчук оприлюднила список із 26 депутатів міської ради, котрі проголосувалаи за внесення змін у Генплан Тернополя. Цих людей вона назвала “вбивцями нашого міста”.

Про це тернополянка написала на своїй сторінці у соцмережі. Далі – дослівно:

Сьогодні у Тернополі 26 “депутатів” міської ради проголосували зміни до Генплану, якими передбачено забудовування гектарів парків нашого колись зеленого і файного міста.

А я тут про травичку і дерева! Та у нас тепер зовсім парків не буде, тільки забудови. Бо мало вам, бо ніяк не нажеретеся!

Прізвища цих 26 убивць нашого міста.

Декого з вас я, на жаль, знаю особисто.

Більше я вас не знаю.

Я не вітатимуся з вами, не подам вам руки. Я заведу собі чорний блокнот і запишу туди ваші прізвища. І щоразу, проходячи покаліченим і забрукованим, а невдовзі й забудованим парком, повторюватиму їх. І ХТОСЬ нагорі почує!

Можете обгрунтовувати свої “голо сування” якими завгодно причинами, основну причину ми знаємо.

Ганьба вам, ганьба!

1.Артимович Андрій

2.Бич Павло

3. Білан Тарас

4. Болєщук Петро

5. Гевко Галина

6.Гринда Володимир

7. Зінь Іван

8. Ібрагімов Михайло

9. Климчук Олег

10 Мисько Володимир

11. Надал Сергій

12. Паньків Наталія

13 Півторак Святослав

14 Поворозник Петро

15 Прокопів Ліна

16. Редьква Назар

17.Серетний Тарас

18. Сиротюк Михайло

19. Смакоуз Юрій

20. Стаюра Володимир

21. Торожнюк Роман

22. Шараськіна Вікторія

23. Шморгай Олег

24 Шоломейчук Наталія

25. Шумада Віктор

26. Яциковська Оксана