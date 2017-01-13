Тренера команди Надала звинувачують в договірних матчах

13/01/2017 Розмір тексту:

Єдина професійна футбольна команда Тернопілщини ніяк не вибереться з серії скандалів. Минулого року ФК “Тернопіль” оштафували на 100 тисяч гривень за нечесну гру. Колишній тренер, депутат облради від БПП Марущак наробив боргів і втік до Криму.

Зберегти прописку у першій лізі муниципалам вдалося лише завдяки банкрутству інших клубів, і ось нова напасть. Ведучий відомої футбольної передачі ПроФутбол Ігор Циганник звинуватив нещодавно призначеного тренера ФК “Тернопіль” у договірних матчах.

Він виклав в Twitter зізнання одного з гравців молодіжної команди Металіста Євгена Маліка, який брав участь в спортивній афері.

У своєму листі футболіст називає організатором відразу декількох договірних матчів відомого екс-футболіста і тренера Романа Максимюка, який нині очолює Тернопіль.

Раніше 42-річний фахівець працював в тренерському штабі Волині. З Луцька прибув і заступник Надала Владислав Стемковський, якого депутати безуспішно намагаються звільнити з посади.