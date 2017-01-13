Тренера команди Надала звинувачують в договірних матчах
Єдина професійна футбольна команда Тернопілщини ніяк не вибереться з серії скандалів. Минулого року ФК “Тернопіль” оштафували на 100 тисяч гривень за нечесну гру. Колишній тренер, депутат облради від БПП Марущак наробив боргів і втік до Криму.
Зберегти прописку у першій лізі муниципалам вдалося лише завдяки банкрутству інших клубів, і ось нова напасть. Ведучий відомої футбольної передачі ПроФутбол Ігор Циганник звинуватив нещодавно призначеного тренера ФК “Тернопіль” у договірних матчах.
Він виклав в Twitter зізнання одного з гравців молодіжної команди Металіста Євгена Маліка, який брав участь в спортивній афері.
У своєму листі футболіст називає організатором відразу декількох договірних матчів відомого екс-футболіста і тренера Романа Максимюка, який нині очолює Тернопіль.
Раніше 42-річний фахівець працював в тренерському штабі Волині. З Луцька прибув і заступник Надала Владислав Стемковський, якого депутати безуспішно намагаються звільнити з посади.
17.11.2015 Ком. етики і чес.гри отримав зізнання! ліцензії не позбавили, і тепер Тернопіль має голов. тренера. Нас всіх мають за ідіотів! pic.twitter.com/oOyaxoYMmR
— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 12 января 2017 г.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...