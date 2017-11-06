Скільки будуть вартувати квитки до Києва у новому двоповерховому потязі

06/11/2017 Розмір тексту:

Двоповерховий потяг Skoda вперше почав курсувати за маршрутом «Тернопіль-Київ». Зі столиці він відправляється о 17:24, до Тернополя прибуває в 23:25. До Києва потяг вирушає о 4.06, прибуває о 9:58.

Вперше за маршрутом «Тернопіль-Київ» потяг вихав 4-го листопада. Відгуки пасажирів неоднозначні.

«Те, що почав їздити ще один потяг до Києва, то, звичайно, добре. Думаю, тепер буде легше добратися до столиці. А це значно полегшить життя студентів. Оскільки в цьому потязі є квитки третього класу, вони найдешевші – 130 гривень. То є сидячі бокові місця. На мою думку, це досить доступна ціна. І прибуває потяг швидко за шість годин. Але в дорогу треба брати щось читати або слухати музику, або дивитися фільм», – каже студентка Оксана Гоцуляк.

Упродовж маршруту потяг зупиняється в обласних центрах, а також в невеликих містах Поділля: Козятині, Калинівці, Гнівані, Деражні та Волочиську. «Потяг складається з шести двоповерхових вагонів, має 636 місць, з них – 46 першого класу, 590 – другого. Потяг розрахований на експлуатацію зі швидкістю до 160 кілометрів за годину», – розповідає керівник Тернопільського залізничного вокзалу Михайло Жуков.

Додамо, вартість квитка другого класу – 196 гривень, першого класу – 234 грн.

Софія Романська