Сільського голову з Тернопільщини будуть судити за хабар у 10000 гривень

16/11/2017 Розмір тексту:

Прокуратурою Тернопільської області області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні розпочатому у вересні цього року за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди), стосовно голови однієї іх сільських рад Борщівського району.

Встановлено, що держслужбовець вимагала 10 000 грн від місцевого жителя за видачу рішення сесії про надання дозволу на розміщення кіоску з продажу їжі швидкого приготування на території села.

Голова сільської ради зажадала у підприємця перерахувати їй на картковий рахунок у банку 10 000 грн неправомірної вигоди. Після одержання квитанції про зарахування грошей на її картку, жінка дала вказівку секретарю сільської ради виготовити відповідне рішення після чого завірила документ особистим підписом та печаткою.

Слідство у справі завершено, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.