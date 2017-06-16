Село на Тернопільщині може стати найнеймовірнішим селом України

16/06/2017 Розмір тексту:

Село Скорики Підволочиського району стало півфіналістом II Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2017». Усього на конкурс надійшло понад 300 заявок. З них Експертна рада обрала 20 сіл, які увійшли до півфіналу. Мета цього конкурсу – сприяти розвитку дрібного і середнього бізнесу на селі, сільських територій і громад, популяризувати життя в селі, нагадати про історико-культурну спадщину українського села.

Подаючи заявку на конкурс, необхідно було коротко написати про «родзинку» села, обґрунтувати, чому саме воно може претендувати на звання «Неймовірне село України 2017». Також треба було описати заходи, пов’язані з охороною навколишнього середовища, який внесок малого та середнього бізнесу в розвиток села, навести приклади ефективної роботи органів державного управління, розповісти про соціальне життя на селі, про заходи щодо збереження історико-культурної спадщини і за бажанням надати фото- та відеоматеріали. За усіма цими пунктами Експертна рада нараховувала бали селам, які пізніше будуть враховуватись при виборі переможців. Село Скорики набрало 2027 балів і зайняло 12 місце серед півфіналістів.

У Скориках проживає майже 600 людей. Зараз село є центром Скориківської сільської громади, до якої увійшло 14 сіл. Саме в цьому селі є дерев’яна церква Іоанна Богослова вісімнадцятого століття – пам’ятка архітектури національного значення, внесена до пам’яток ЮНЕСКО. За легендою, ця церква була збудована ще у сімнадцятому столітті і в 1649 році, перед походом на Збараж, у ній сповідалися і приймали причастя козаки Богдана Хмельницького разом із гетьманом. Реставрували деревяний храм з частковою перебудовою у 1989-1991 роках, у 2000-му завершили позолоту іконостасу. Кошти на це виділив Президент України Леонід Кучма, котрий відвідав село у 1999 році.

Окрім цієї пам’ятки є ще в селі гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення Скориківське болото. Щодо бізнесу, то тут працює одне з кращих підприємств області – сільськогосподарське товариства «Україна».

5 червня стартував наступний етап конкурсу – «Неймовірний сільський автопробіг», який триватиме до 16 липня. За цей час журналісти видання AgroPortal.ua, яке є співорганізатором конкурсу, відвідають 20 сіл, які пройшли у півфінал і розкажуть про них всій Україні. А 16 липня розпочнеться фінальний етап конкурсу: онлайн-голосування на сайті AgroPortal.ua, яке триватиме до 16 серпня. Паралельно кожен учасник Експертної ради виставить свої оцінки селам-конкурсантам. Результати онлайн-голосування та оцінки Експертної ради будуть зведені до єдиної 50-бальної шкали. Відповідно максимальний бал для кожного села-конкурсанта від онлайн-голосування – 50, від експертної ради – 50, тобто максимальний бал-100. Результати конкурсу оголосять 24 серпня.

Переможці цього конкурсу, саме села, а не люди, які заповняли заявки, отримають сертифікати на певну суму з подальшою закупівлею організаторами необхідного інвентарю для села. Загальний призовий фонд становить 150 тисяч гривень. Перше місце отримає 50% цієї суми, друге місце – 20%, третє місце – 10%. Решту 20% від загальної суми призового фонду буде рівномірно розподілено між 4-10 місцями. Також переможець конкурсу отримає можливість відвідати восени цього року Німеччину з метою обміну досвідом щодо розвитку державного управління та коопераційного самоврядування в Німеччині. А Посольство Франції в Україні в межах реалізації ІІ Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2017» надасть одному із сіл премію за внесок у збереження навколишнього середовища та біорізноманіття у розмірі 50 тисяч гривень.

Зазначимо, що минулого року у фінал цього конкурсу потрапило село Залісся Чортківського району. У рейтингу із 10 сіл-фіналістів воно зайняло шосте місце.

Ольга Трач

Фото Валерія Ящишина