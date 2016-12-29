Підірвати петарду у Тернополі вартує понад 200 гривень

29/12/2016 0
Розмір тексту:
версія для друку

Тернополянам вкотре нагадують: використання піротехніки в обласному центрі заборонене. Відповідне розпорядження у Тернополі діє від 2014 року – початку антитерористичної операції і триватиме до її завершення. Порушникам загрожує адміністративна відповідальність.

Реагувати на порушення повинна не лише поліція, а й звичайні жителі обласного центру. Повідомляти про вибухи петард, використання салютів чи феєрверків можна за номером міської ради – 15 – 80, чи безпосередньо за телефоном – 102.

«Ми хочемо нагадати жителям Тернополя, що заборону на використання піротехніки ніхто не скасовував. На жаль, в обласному центрі вже були зафіксовані порушення. Тож ми ще раз нагадуємо про адміністративну відповідальність, а також звертаємося до свідомості місцевих жителів. На Сході іде війна, у якій беруть участь наші земляки, захищаючи нашу Батьківщину, ми не можемо собі дозволяти якихось вибухів чи ферейверків. За порушення передбачена адміністративна відповідальність – це штраф від 255 гривень», – відзначив  заступник начальника ГУНП в області Руслан Балик.

 Жителів Тернопільщини просять бути свідомими і не вдаватися до цього порушення.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Коли варто святкувати Різдво?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,279 / 9.48m