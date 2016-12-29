Підірвати петарду у Тернополі вартує понад 200 гривень

29/12/2016 Розмір тексту:

Тернополянам вкотре нагадують: використання піротехніки в обласному центрі заборонене. Відповідне розпорядження у Тернополі діє від 2014 року – початку антитерористичної операції і триватиме до її завершення. Порушникам загрожує адміністративна відповідальність.

Реагувати на порушення повинна не лише поліція, а й звичайні жителі обласного центру. Повідомляти про вибухи петард, використання салютів чи феєрверків можна за номером міської ради – 15 – 80, чи безпосередньо за телефоном – 102.

«Ми хочемо нагадати жителям Тернополя, що заборону на використання піротехніки ніхто не скасовував. На жаль, в обласному центрі вже були зафіксовані порушення. Тож ми ще раз нагадуємо про адміністративну відповідальність, а також звертаємося до свідомості місцевих жителів. На Сході іде війна, у якій беруть участь наші земляки, захищаючи нашу Батьківщину, ми не можемо собі дозволяти якихось вибухів чи ферейверків. За порушення передбачена адміністративна відповідальність – це штраф від 255 гривень», – відзначив заступник начальника ГУНП в області Руслан Балик.

Жителів Тернопільщини просять бути свідомими і не вдаватися до цього порушення.