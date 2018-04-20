Перипетії довкола школи мистецтв: у Тернополі хочуть створити унікальний заклад. ВІДЕО

20/04/2018 Розмір тексту:

Єдиним шляхом зберегти обласну школу мистецтв імені Герети – створити Тернопільський ліцей № 21, спеціалізовану мистецьку школу імені Ігоря Герети Тернопільської міської ради, де зможуть навчатись усі охочі.

Така позиція Тернопільської міської ради, йдеться в сбжеті TV-4.

Діюча 21 школа на проспекті Злуки розрахована на 935 учнів, наразі там начається близько 500 школярів. Тобто є можливість облаштувати тут спеціальні навчальні класи для учнів школи мистецтв. Класи ж 21 школи в жодному разі не об’єднуватимуть, а педагогічний колектив не скорочуватимуть, кажуть у міській раді.