Перипетії довкола школи мистецтв: у Тернополі хочуть створити унікальний заклад. ВІДЕО
20/04/2018 0
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Єдиним шляхом зберегти обласну школу мистецтв імені Герети – створити Тернопільський ліцей № 21, спеціалізовану мистецьку школу імені Ігоря Герети Тернопільської міської ради, де зможуть навчатись усі охочі.
Така позиція Тернопільської міської ради, йдеться в сбжеті TV-4.
Діюча 21 школа на проспекті Злуки розрахована на 935 учнів, наразі там начається близько 500 школярів. Тобто є можливість облаштувати тут спеціальні навчальні класи для учнів школи мистецтв. Класи ж 21 школи в жодному разі не об’єднуватимуть, а педагогічний колектив не скорочуватимуть, кажуть у міській раді.
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