Небезпечні умови: найближче майбутнє Тернопільщини оповите туманом

19/11/2017 Розмір тексту:

Цими днями Тернопільщина перебуватиме під впливом вологих атмосферних фронтів. В регіоні передбачають невеликі дощі, вночі та вранці – туман, а на дорогах може утворюватися ожеледиця.

На Тернопільщині буде похмуро, а часом дощитиме. В регіоні оголосили штормове попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища. Метеорологи передбачають туман видимістю 200 – 500 метрів.

«На Тернопільщині спостерігатимуться небезпечні погодні умови. Загалом по області передбачається хмарна погода. Часом можливий невеликий дощ. Вночі та вранці туман, на окремих ділянка доріг ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від двох градусів морозу до трьох градусів тепла, вдень 2 – 7 градусів тепла», – повідомляє обласний гідрометеоцентр.

Метеорологи наголошують: упродовж доби в регіоні погіршуватиметься видимість, а також можлива ожеледиця на автошляхах. Тож жителів крають просять бути обережними.

Софія Романська