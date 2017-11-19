Небезпечні умови: найближче майбутнє Тернопільщини оповите туманом
Цими днями Тернопільщина перебуватиме під впливом вологих атмосферних фронтів. В регіоні передбачають невеликі дощі, вночі та вранці – туман, а на дорогах може утворюватися ожеледиця.
На Тернопільщині буде похмуро, а часом дощитиме. В регіоні оголосили штормове попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища. Метеорологи передбачають туман видимістю 200 – 500 метрів.
«На Тернопільщині спостерігатимуться небезпечні погодні умови. Загалом по області передбачається хмарна погода. Часом можливий невеликий дощ. Вночі та вранці туман, на окремих ділянка доріг ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від двох градусів морозу до трьох градусів тепла, вдень 2 – 7 градусів тепла», – повідомляє обласний гідрометеоцентр.
Метеорологи наголошують: упродовж доби в регіоні погіршуватиметься видимість, а також можлива ожеледиця на автошляхах. Тож жителів крають просять бути обережними.
Софія Романська
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