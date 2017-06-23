Мешканців області попереджають про грози, шквали і град

23/06/2017 Розмір тексту:

За даними Укргідрометцентру, 23 червня у західній частині грози, місцями сильний дощ, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Вдень 23 червня у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, місцями сильний дощ, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Вдень та ввечері 23 червня по Київській області грози, місцями сильний дощ, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Вдень та ввечері по Києву грози.