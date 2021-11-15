У приміському до міста Бережани села Шибалин місцеві мешканці на закинутому смітнику на виїзді з села в напрямку Тернополя виявили труп чоловіка. Правоохоронці, які оперативно приїхали на місце знахідки, побачили жахливу картину.

За інформацією тижневика “Номер один“, труп практично не можна було впізнати. Вже при детальному досліджені виявилося, що в даному випадку має місце черепно-мозкова травма, у чоловіка вибиті зуби та мають місце інші тілесні ушкодження, також у нього були зв’язані руки.

Правоохоронцям одразу стало зрозуміло, що в даному випадку всі сліди вказують на умисне вбивство. Було порушено кримінальне провадження за 115 статтею кримінального кодексу України.

І хоча упізнати загиблого було складно, адже він не перебував серед розшукуваних осіб, але допомогло слідчим велике татуювання на тілі чоловіка.

Оперативними заходами було встановлено, що це чоловік – мешканець Бережан. Слідчі по гарячих слідах встановили, що причиною смерті молодого чоловіка став любовний трикутник. Він розлучився з дружиною. Остання мала коханця і в цьому любовному трикутнику розігрався конфлікт, який став причиною вбивства. Коханець вивіз труп за місто, щоби замести сліди.

Нині підозрюваному у вбивстві застосовано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває слідство.