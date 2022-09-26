Іван Космина з Гусятина їздить на візку понад 10 років. Чоловік вирішив довести, що інвалідність не є перепоною для життя.

Для цього байкер відправиться у мотоподорож до Карпат, пишуть Тернополяни. Зараз триває підготовка до поїздки, яка, за його словами, запланована на наступний рік.

“Ця подорож буде направлена на те, щоб донести суспільству, що інвалідність не є перепоною для того, аби жити!

Моя ціль зруйнувати радянські стереотипи про людей з інвалідністю нав’язані нам чиновниками і я робитиму максимум, що в моїх силах”, – розповів на своїй Фейсбук-сторінці Іван Космина.

Крім того, чоловік хоче підтримати військових, які повертаються з фронту з пораненнями, продемонструвавши їм, що життя з інвалідністю може бути повноцінним.

“В нашій країні дев’ятий рік йде війна. Тисячі наших захисників отримують інвалідність і наше завдання прийняти цих людей такими, якими вони є, а не так, як це робили комуністи після другої світової чи Афгану”, – зазначив байкер.

Мотоцикл, який чоловік зібрав разом із друзями, доставили у Чортків для підготовчих робіт.