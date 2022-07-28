Понад 200 кілограмів російських книжок зібрав житель села Вільхівчик Гусятинської громади Іван Космина.

Цю літературу збирають по усій громаді та привозять до нього, повідомляє Суспільне.

Іван Космина планує здати книжки на макулатуру. Таку акцію започаткував приблизно тиждень тому спільно з волонтером з Тернопільщини Михайлом Апостолом.

“На початку повномасштабного вторгнення Росії я звернувся до Михайло Апостола, щоб він мене міг до чогось долучити, щоб я міг допомогти. Тому що я сидів в ліжку, а хотів бути чимось корисним для нашої країни. Він мені зателефонував і каже: “Іван, я говорив з Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем і є така ідея, щоб збирати російськомовні книжки, щоб переробляти їх і в майбутньому випускати українські книги, тому що зараз є дефіцит паперу і ми хочемо зробити щось корисне, позбавити Україну від російськомовного”.

За словами Івана Космини, серед зібраного – підручники з російської мови та радянська партійна література.

Чоловік планує назбирати принаймні дві тонни книжок, а тоді їх заберуть на переробку.