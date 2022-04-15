Минулої доби рятувальні підрозділи області ліквідували 16 пожеж на відкритій території.

О 9:56 в місті Ланівці Кременецького району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Вогнем знищено суху траву на площі 0,001 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 11 ДПРЧ 5 ДПРЗ Головного управління.

Об 11:33 в місті Зборів Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Вогнем знищено суху траву на площі 0,3 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 17 ДПРЧ 2 ДПРЗ Головного управління.

Об 11:36 в місті Кременець Кременецького району виникла пожежа сухої трави. Внаслідок пожежі знищено суху траву на площі 0,05 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 5 ДПРЧ 5 ДПРЗ Головного управління.

О 13:02 в селі Підзамочок Бучацької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави. Внаслідок пожежі знищено суху траву на площі 0,0025 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 9 ДПРЧ 4 ДПРЗ Головного управління.

О 13:24 в селі Доброводи Монастириської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави. Внаслідок пожежі знищено суху траву на площі 4 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 19 ДПРЧ 4 ДПРЗ Головного управління.

О 14:18 в селі Пановичі Підгаєцької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено суху траву на площі 4,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 14 ДПРЧ 2 ДПРЗ Головного управління та черговим караулом МПК с. Завалів.

О 15:35 в селі Коржова Монастириської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суху траву на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 19 ДПРЧ 4 ДПРЗ Головного управління.

О 15:57 в місті Заліщики Заліщицької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суху траву на площі 0,02 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 15 ДПРЧ 4 ДПРЗ Головного управління.

О 16:39 в селі Драганівка Підгороднянської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суху траву на площі 1,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 3 ДПРЧ 3 ДПРЗ Головного управління.

О 17:37 в селі Теофіпілка Козівської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа стихійного сміттєзвалища. Внаслідок пожежі знищено: сміття та суха трава на площі 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 18 ДПРЧ 2 ДПРЗ Головного управління.

О 18:25 в селі Ренів Залозецької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави. Внаслідок пожежі знищено суху траву на площі 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом МПК с.Залізці.

О 20:08 в місті Ланівці Лановецької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 0,005 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 11 ДПРЧ 5 ДПРЗ Головного управління.

О 20:40 в селі Устя Мельниця-Подільської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 0,05 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом МПК сел. Мельниця-Подільська.

О 21:37 в селі Остап’є Скалатської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 24 ДПРП 20 ДПРЧ 3 ДПРЗ Головного управління.

О 21:47 в селі Гримайлів Гримайлівської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 0,03 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом МПК сел. Гримайлів.

О 23:36 в селі Шманьківчики Заводської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 6 ДПРЧ 6 ДПРЗ Головного управління.