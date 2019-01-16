Злодій, котрий намагався залізти у Надставну церкву, обікрав інший храм. ФОТО

16/01/2019 Розмір тексту:

Зловмисник, який днями намагався обікрасти церкву в обласному центрі, виявився причетним ще до однієї крадіжки з храму в селищі Великі Бірки Тернопільського району. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу підозрюваному.

Як розповів начальник Тернопільського відділення поліції Віктор Волощук, крадіжка з Церкви святої великомучениці Параскевії П’ятниці, що у селищі Великі Бірки, сталася на початку січня. Про злочин правоохоронців повідомив настоятель храму.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що невідомий проник до приміщення вночі, пошкодивши вхідні двері. Звідти викрав близько 1000 гривень з двох скриньок для пожертв.

З’ясувалося, церква не була обладнана сигналізацією та камерами відеоспостереження, а прилегла територія в нічну пору доби не освітлюється. Правоохоронці зібрали речові докази і невдовзі встановили особу причетну до крадіжки.

Підозрюваний у злочині – раніше неодноразово судимий 57-річний житель села Малий Ходачків Тернопільського району. Нещодавно його впіймали правоохоронці у Тернополі при спробі проникнути до Церкви Воздвиження Чесного Хреста.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії підозрюваного слідчі кваліфікують за частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка. Правоохоронці також перевіряють його на причетність до скоєння інших злочинів на території району.