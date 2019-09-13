Черговий факт крадіжки з транспортного засобу задокументували працівники Кременецького відділу поліції. Все через те, що сам потерпілий залишив кошти в салоні авто не забравши їх з собою.

Постраждав від рук професіоналів житель Почаєва. Зловмисникам, аби вчинити протиправне на все-про-все необхідно було декілька секунд. Крадії майстерно відчинили салон іномарки шляхом сканування сигналу центрального замка. З середини вони викрали готівку в сумі 20 000 гривень та 50 американських доларів. Повернувшись до автомобіля 27-річний краянин нічого не помітив, адже ніяких явних пошкоджень авто не було. Згодом потерпілий виявив відсутність готівки, яка знаходилася в гаманці та звернувся за допомогою до працівників поліції.

За фактом таємного викрадення чужого майна відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.