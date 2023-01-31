Зігріємо котиків: у Тернополі відбудеться забіг для закоханих

11 лютого на набережній Тернопільського ставу відбудеться передсвятковий «Забіг для закоханих у біг».

Традиційно у Тернополі до Дня усіх закоханих, який відзначають 14 лютого, проведуть символічний передсвятковий благодійний легкоатлетичний забіг на дистанцію у 4 км.

Участь у забігу можуть взяти як закохані пари, так і ті жителі міста, котрі хочуть активно та цікаво провести дозвілля.

Щоб стати учасником цієї веселої та яскравої події потрібно обов’язково попередньо зареєструватися за посиланням.

Старт та фініш – біля Острівця Закоханих.

Видача стартових номерів – 09:30 год.

Старт – 10:00 год.

Нагородження – 12:30 год.

Окрім цього, для закоханих пар організатори підготували цікаві конкурси та подарунки, а на всіх учасників чекають пам’ятні медалі, гарячі напої та затишна атмосфера.

Організатори: Управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення, Федерація легкої атлетики Тернопільської області.