Житловий будинок горів на Тернопільщині: ледь не згоріли два автомобілі. ФОТО

Пожежа житлового будинку трапилася у неділю, 7 травня, у селі Колодно Збаразької територіальної громади.

Про це інформують у прес-службі Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.

Вчора зранку, близько 08:00, у селі Колодно на вул. Липова загорівся житловий будинок. Вогнем знищено побутову електротехніку, речі домашнього вжитку, меблі, перекриття, покриття на площі 100 м кв.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано житловий будинок, господарську будівлю, легковий автомобіль “Hyundai Santa FE“ та вантажний автомобіль “Jac”.

Причини виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.