У другій половині серпня можливі геомагнітні бурі. За прогнозами синоптиків, вони триватимуть 4 дні: від 17 до 20 серпня. У цей період в метеозалежних краян може значно погіршуватися самопочуття.

Під час магнітних бур очікується підвищена сонячна активність. У цей період метеозалежним рекомендують запастися ліками першої необхідності та бути максимально обережними на дорогах і в місцях великого скупчення людей. Синоптики попереджають: погода цими днями буде мінливою, у більшості населених пунктів не уникнути дощів.

“У західній частині України очікується +24+28 градусів. Дощі з грозами пройдуть вночі та вранці. Вдень також погуляють грозові дощі. Дощі зараз випадають вкрай нерівномірно, дуже локально. За кілька хвилин сформована купчаста хмара може спричинити на відносно невеликій ділянці сильну зливу, грозу, град і шквал”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наприкінці тижня до краю прийде антициклон, який замінить дощі спекотною погодою.