Жителька Донецької області постраждала у ДТП на Тернопільщині

Аварія трапилася 10 квітня у селі Озеряни, що на Чортківщині. Зіткнулися “Фольксваген Тігуан” та “ВАЗ”.

За меддопомогою звернулася жителька Донецької області, повідомляє Галас. Жінка травми отримала в результаті автопригоди.

За попередньою інформацією, близько 21:00 в селі Озеряни Бучацької територіальної громади не розминулися “Фольксваген Тігуан” та “ВАЗ”. До лікарні потрапила пасажирка “Жигулів”.

У всіх водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Факти внесені в ЄРДР згідно із статтею 286 ККУ. Триває слідство, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.