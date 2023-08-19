На Тернопіллі завершили збір ранніх зернових культур. З них намолочено 1,6 мільйона тонн зерна.

За прогнозами в області очікують валовий збір зернових в межах 2,5-2,6 мільйона тонн.

– Станом на 18 серпня завершено збирання ранніх зернових культур,- розповів Володимир Стахів, директор департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОВА. – Зібрано зернові на 290,7 тисячі гектарах. При урожайності 55 центнерів з гектара намолочено 1,6 мільйона тонн. Це більше ніж попереднього року. Минолоріч були складні погодні умови і частина зернових культур на цю дату не були зібрані. Ми очікуємо, що валовий збір зернових культур у поточному році становитиме 2,5-2,6 мільйона тонн. Систематично область збирає таку кількістьзернових. Пшениці намолотили – 1,1 мільйона тонн. Це забезпечує у повній мірі продовольчі потреби області та дозволяє аграріям значну частину урожаю експортувати за межі держави. Ячменю зібрали 419 тисяч тонн. Жито у нас вирощують окремі господарства, це не основна культура для регіону. Його зібрали 749 тон.

Повністю зібрали в області також озимий ріпак. За словами Володимира Стахіва, цей рік можна назвати ріпаковим по урожайності, яка на 4-5 центнерів вища порівняно з минулим роком. Ріпаку намолочено 346 тисяч тонн, що також дозволяє аграріям експортувати цю культуру і покращити свій фінансовий стан.