Канал збуту боєприпасів у столиці налагодила 38-річна уродженка Тернопільщини. Так, одну одиницю «товару» вона оцінила у 4 тисячі гривень За вчинення злочину їй загрожує до семи років позбавлення волі.

Оперативники Дніпровського управління поліції Києва отримали інформацію про те, що на території району орудує торговиця боєприпасами. Правоохоронці розпочали перевірку інформації та встановили 38-річну уродженку Тернопільської області, яка налагодила у столиці продаж бойових гранат. Спільно із слідчими оперативники задокументували 3 факти продажу боєприпасів жінкою місцевим мешканцям.

Встановлено, що фігурантка продавала гранати за місцем мешкання та отримувала 4000 гривень за одну одиницю. Під час проведення обшуку за її місцем мешкання поліцейські вилучили ще 3 гранати із запалами, рушницю з набоями та пороховий заряд – усе вилучено та направлено на проведення експертизи.

Правопорушницю затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури оголосили жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Наразі встановлюється канал надходження боєприпасів, триває досудове розслідування.