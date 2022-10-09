У Німеччині відбулося жеребкування кваліфікаційного турніру Євро-2024.

Після отаких подій мимоволі виникне думка: може, Україна чимось таки провинилася перед вищими небесними силами? Спершу ті з них, котрі стежать за світовим порядком (якщо нинішню ситуацію можна так охарактеризувати) наслали на неї диких ординців, які плюндрують її землю і нищать (не безкарно, звичайно) її людей. А в неділю та частина небесного управління, що опікується футболом, рукою Юргена Клінсмана (і тут німці “допомогли”, Donnerwetter…) підсунула нам у кваліфікації до Євро-2024 суперників, гірших за яких важко й уявити: Італію, Англію (нагадаю – фіналістів Євро-2020), Північну Македонію (перемогла у play off до ЧС-2022 на виїзді італійців, а раніше у груповому турнірі й теж на виїзді – німців). На цьому безрадісному (чого приховувати?) тлі Мальта, що дісталася нам з п’ятого кошика, сприймається вже якось байдуже – хоча, звичайно, могли попастися замість неї трохи більш “їстивні” Гібралтар чи Молдова. Втім, і мальтійцям ми не так давно примудрилися програти у товариському матчі…

Найперше подумалося: ось чим обернулася анемічна гра у останній грі групи Ліги націй з Шотландією, яку, за більшого старання і характеру таки можна було здолати.

Друга думка: Євро-2024 у Німеччині відтепер набуває для нас вигляду казкової мрії, які, як відомо, здійснюються майже виключно в казках. Уявити себе в турнірній таблиці над англійцями та італійцями збірна України навряд чи могла і в більш сприятливі для неї самої й усієї країни часи, а що вже казати тепер…

Третя думка: ну, чому ж так пощастило збірним країн, в яких останніми роками довелося побувати? Туркам, які, перебуваючи у 4-му кошику кваліфікації, отримали у суперники (з кошиків вищих за рейтингом) Хорватію, Уельс та Вірменію. Болгарам, котрі з того ж 4-го кошика вийшли на Угорщину, Сербію і Чорногорію…

Четверта думка: цікаво, хто тепер кинеться очолювати збірну України? Це ж майже те саме, що добровільно (і заздалегідь) написати собі на чолі “невдаха”. Або ж, в стилі нинішніх віянь, “loser”.

І все ж, будемо грати. А доки існуватиме феномен під назвою “футбол”, доти у тих, хто ним “хворіє”, житиме й надія. Нехай і невеличка, та все ж житиме… Матчі відбору відбудуться з березня по листопад 2023 року. На Євро-2024 одразу виходять топ-2 команди кожної групи. Ще три путівки буде розіграно через play off.