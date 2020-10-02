У Женеві відбулося жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів.

Після деякого сприяння гравцям “Динамо” у другому таймі матчу проти “Гента” спортивне щастя вирішило, що з них цього досить, і руками відомих в минулому футболістів Д. Дрогба і Ф.Малуда вибрало киянам у суперники команди, назви яких вимовляти просто страшнувато: “Ювентус” і “Барселону”. Ще дуже незміцніла гра “Динамо” при новому тренерові буде піддана на євроарені найсуворішому випробуванню. Можна, звісно, пригадати, що у 1997 р. “Динамо” вщент розтрощило “Барсу” – теж, як і тепер, під керівництвом голландського наставника (Л. ван Гала). Але “Динамо” тодішнє і нинішнє – “дві великі різниці”. “Барселона”, при всіх її теперішніх проблемах, теж. Якщо ж пригадати, яким постав захист київського клубу в грі з “Гентом”, то трохи лячно уявити, що на нього чекає в матчах проти К.Роналду і Мессі. Та ще й не самих, а з цілою купою гідних партнерів.

Добряче оглушивши, наче мішком по голові, “Динамо” і його вболівальників, підступний жереб на завершення підсунув їм з четвертого кошика цікаву й ніби солоденьку родзинку – угорський “Ференцварош” на чолі з Сергієм Ребровим. У команди з Будапешта – найнижчий клубний рейтинг серед усіх учасників групового турніру, і матчі з ним мали б бути для гравців “Динамо” чимось на кшталт ковтка доброго токайського вина після італійської Grappa чи іспанського El aguardiente, від яких голова може піти обертом а ноги відмовитися слухатись. Мали б бути – якщо з цим погодяться С. Ребров і його команда…

Ще більш немилосердним виявився жереб до іншого нашого представника в Лізі чемпіонів – Шахтаря. Один за одним він підклав “гірникам” “Реал” та “Інтер” (0:5 від якого в півфіналі останньої Ліги Європи ще свіжі в пам’яті). Цієї капості йому видалося замало, і він підкинув наостанок ще й “Боруссію” з Менхенгладбаха. Загалом, з німецькими клубами “Шахтар” сяк-так навчився давати собі раду (перемагав і “Вольфсбург”, і “Шальке”), але “Реал” та “Інтер” – це, здається, трохи занадто…

Ігор Дуда