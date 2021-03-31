Минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи ліквідували 5 пожеж в природних екосистемах.

Як повідомляють у ДСНС, пожежа сухої трави сталася на відкритій території в селі Лошнів Тернопільського (колишнього Теребовлянського) району на площі 1,5 га. Ліквідована черговим караулом 12-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Згодом горіла трава на відкритій території в с. Кальне Тернопільського (колишнього Зборівського) району на площі 0,03 га. Ліквідована черговим караулом 17-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Пожежа сухої трави виникла і в с. Кривче Чортківського (колишнього Борщівського) району на площі 3,5 га. Ліквідована черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини, під час гасіння врятовано лісову посадку площею 20 га.

Після опівночі горіло сміття на відкритій території в сел. Скала-Подільська Чортківського (колишнього Борщівського) району на площі 0,09 га. Пожежа ліквідована черговим караулом місцевої пожежної команди сел. Скала-Подільська.

У той же час пожежа сухої трави виникла на відкритій території в с. Лиса Тернопільського (колишнього Підгаєцького) району на площі 2 га. Ліквідована черговим караулом 14-ї державної пожежно-рятувальної частини.