Начальнику одного з підрозділів Головного управління ДСНС України у Тернопільській області та його підлеглій – фахівчині з ресурсного забезпечення повідомлено про підозру у зловживанні владою та службовим становищем. Окрім того, посадовця підозрюють у службовому підробленні.

Про це повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, наприкінці 2022 року, всупереч вимогам законодавства та без оголошення відкритих торгів, підозрювані уклали з приватним підприємцем договір купівлі-продажу промислово-секційних воріт по завищеній вартості, в результаті чого державному бюджету спричинено збитки на суму понад мільйон гривень. Крім цього, посадовець безпідставно підписав видаткову накладну про фіктивне отримання товару у грудні 2022 року, хоча насправді підприємець не виконав зобов’язання вчасно.

Як з’ясувалось, лише на початку 2023 року підприємець замовив ворота за кордоном за нижчою ціною, ніж була вказана у договорі. Аби приховати реальну вартість замовлення, спільники внесли недостовірні відомості до офіційних документів. Вони навмисно не вказали марку та технічні характеристики воріт після публікації звіту про закупівлю.

Розслідування здійснює ТУ ДБР, розташоване у місті Львові, за оперативного супроводу Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

На фото: ворота палацу Версаль