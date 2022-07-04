Міський голова Тернополя розповів на брифінгу, що отримує чимало запитань від тернополян через поширення інформації у соцмережах щодо бомбардування міста.

Сергій Надал закликав довіряти лише офіційним джерелам.

«У соцмережах поширювалася інформація, що начебто будуть повномасштабні бомбардування Тернополя, що треба покинути Тернопіль. Ще раз прошу всіх – читайте і довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Це та інформація, яка є на сайті обласної військової адміністрації, на сайті міської ради, на сайті Міністерства оборони. Якщо така небезпека буде, ми обов’язково проінформуємо. Якщо такої офіційної інформації немає, будь ласка, не довіряєте цим джерелам».

Начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш закликав жителів краю зберігати спокій. У разі потенційної небезпеки, про це буде повідомлено з офіційних джерел.