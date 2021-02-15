Дороги до віддалених населених пунктів Збаражчини непроїзні. Комунальники докладають максимум зусиль, втім, повністю подолати стихію наразі їм не під силу.

Як повідомив голова Збаразької громади Роман Полікровський, над ліквідацією наслідків снігової стихії працюють усі служби, підприємці, допомагають небайдужі місцеві жителі.

“Боротьба зі стихією продовжується! Техніка не витримує, люди працюють на межі можливостей… Залишились окремі села, до яких ще немає автомобільного доїзду, деякі з них мають вихід до залізничного транспорту. Хочу щиро подякувати усім, хто приймає активну участь в цьому нерівному бою! До роботи залучені комунальники, аграрії, ДСНС, поліція, медики, приватні особи – власники техніки, обслуговуючі організації і усі небайдужі люди! Зараз не час з’ясовувати зону відповідальності, хоча по завершенні потрібно буде провести аналіз ефективності функціонування обслуговуючих організацій, які взяли на себе відповідальність утримання під’їзних доріг до населених пунктів”.

Через снігопади у багатьох населених пунктах порушився графік вивезення сміття. Жителів краю просять потерпіти тимчасові незручності.