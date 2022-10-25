Зайшла не на той сайт: шахраї зняли з рахунку тернополянки 27 000 гривень

Жінка сплутала офіційний сайт банківської установи з фішинговим і втратила 27 тисяч гривень.

Зі слів потерпілої, їй потрібно було провести деякі операції на офіційному сайті фінансової установи, і вона через телеграм вирішила пошукати посилання на веб-ресурс банку. Проте помилилася, ввійшовши на фішинговий сервіс. Щойно ввела свої дані, як помітила, що відбувається рух коштів. За короткий час зловмисники викрали з картки тернополянки 27 тисяч гривень.

Поліцейські застерігають: завжди звіряйте адресу отриманого посилання з адресою справжнього сайту.

Встановіть хороший антивірус. Окрім захисту від фішинг-атак, він має багато корисних функцій збереження персональних даних — не дає шахраям перехоплювати повідомлення з кодами, закриває доступ до програм, що крадуть дані з онлайн-банків тощо.

Налаштуйте двофакторну автентифікацію на всіх важливих ресурсах — банківських додатках, пошті, в соцмережах. Так шахраї не зможуть зайти в обліковий запис, навіть маючи логін і пароль, тому що система надсилає сповіщення на мобільний телефон власника, коли здійснюється спроба входу з іншої IP-адреси.

Багато хто використовує один пароль до всіх акаунтів. Здійснивши злом у соцмережі, шахраям буде просто увійти до всіх інших облікових записів. Намагайтеся використовувати різні паролі.