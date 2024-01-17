На Тернопільщині СБУ спільно з Національною поліцією «по гарячих слідах» затримала підривника гранати в приміщенні колишньої Білокриницької сільської ради.

Підривником виявився 26-річний місцевий мешканець, повідомляють в УСБУ.

Зі слів затриманого, гранату він потайки привіз із зони ведення бойових дій. Проте чому він так вчинив – наразі не пояснює.

У мобільному телефоні підривника правоохоронці виявили фото гранати, зроблене зловмисником за кілька годин до вибуху. Крім того, під час обшуку у його помешканні вилучено два запалювально-димові патрони.

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранта кримінального провадження про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Досудове розслідування проводиться слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.



