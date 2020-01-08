Переатестація працівників обласної прокуратури пройде у березні-квітні цього року.

Про це колективу Тернопільської обласної прокуратури нагадав заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Віктор Чумак, який на початку січня представив нового керівника прокуратури області. Він зауважив, що для того, щоб відновити довіру суспільства до прокуратури необхідно, щоб з неї пішли ті, хто дискредитував її упродовж 28 років. Натомість, до прокуратури повинні прийти кадри, які відповідатимуть двом головним критеріям: професіоналізм і доброчесність.

– Як проходить реформа ви вже знаєте, бачили, і нічого нового я не розкажу, – звернувся до присутніх на представлені працівників прокуратури Віктор Чумак. – Буде три етапи. Серед них – тести на знання законодавства. Вони мінятися не будуть. Для обласних прокуратур вони почнуться у середині березня- на початку квітня. У вас ще є трохи часу підівчитися, підготуватися. Тести на знання законодавства – це 6 тисяч питань. 70% цих питань стосуються кримінального і кримінально-процесуального кодексів. Для тих, хто працює жодних проблем не було. Хоча і відсіялось приблизно 200 людей на першому етапі у Генеральній прокуратурі, але відсіялися люди, які реально слабо розбиралися у законодавстві. Дехто просто не пішов, сказали, що не будуть йти на будь-які атестації. На другому етапі відсіялось 70 людей, на третьому – ще 170 людей. Це етап доброчесності. Він об’єктивний, хоча там присутні тільки суб’єктивні чинники для його визначення. Ніхто ні до кого не доскіпувався, ніхто ні до кого безпідставно не підходив. Ми користувалися і маємо змогу бачити всі документи по будь-якому прокурору за останні 20 років. Всі, починаючи з податкових документів, від сплати податку і прокурора, і членів його родини, і ближчого кола, і ширшого кола. Реформа направлена на те, щоб залишилися люди з двома чеснотами: професіоналізмом і доброчесністю. Хто має і перше, і друге може спокійно продовжувати працювати. Хто не має першого – вчіть, професіоналом можна стати, навчитися, а от хто не має другого, той, я думаю, не залишиться.

Ольга Трач

Фото автора