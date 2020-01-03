Третього січня колективу Тернопільської обласної прокуратури, керівництву інших правоохоронних органів області, обласної адміністрації і Тернополя представили нового керівника цієї структури – підполковника юстиції Петра Бойка.

Спеціально для цього до Тернополя приїхав заступник Генерального прокурора України Віктор Чумак. Після вручення новому прокурору посвідчення та Наказу про призначення, заступник Генпрокурора зауважив, що перед цим Петро Бойко був військовим прокурором Чернівецького гарнізону Західного регіону України. Він показав дуже хороші результати роботи, тому його рекомендували на посаду прокурора Тернопільщини.

У своєму виступі новий прокурор зазначив, що обов’язково виправдає вотум довіри, який йому надали у Генеральній прокуратурі, призначивши на цю посаду.

– Для мене це питання принципу, – сказав Петро Бойко. – На кожній посаді, яку я проходив, а проходив я посади з самих низів, для мене принциповою була робота, яка не може йти в розріз з будь-якими питаннями, інтересами і так далі.

Також він розповів, на чому зосередить свою увагу.

– На цій посаді я зосереджу всі свої зусилля на підвищенні рівня законності та правопорядку в області. В першу чергу будемо досягати цього належною ефективною координацією правоохоронних органів. Думаю, що ми з колективом зможемо відновити і піднести на якісно новий рівень цю функцію прокуратури, забезпечити, щоб не було так званих війн, непорозумінь між правоохоронними органами. Ми мусимо робити одну справу, і не зосереджуватися на дрібних результатах, які лягають в чиїсь звіти, і які не несуть явної допомоги суспільству та державі. Зараз триває масштабна реформа органів прокуратури, яка спрямована на відновлення довіри до цієї інституції. Я докладу усіх зусиль задля того, щоб ці ідеї на рівні області були втілені у життя, а оновлена прокуратура орієнтувалася на суспільство, на кожну людину, щоб прокурор, а це слово у перекладі з латини означає той, що піклується, щоб він дійсно піклувався, кожен прокурор, але піклувався інтересами кожної людини, суспільства та держави, а не, можливо, чиїмись власними інтересами.

Розповів Петро Бойко і про те, як організує роботу із засобами масової інформації. Зокрема, після того, як ознайомиться із станом справ, буде систематично проводити брифінги. Зазначив, що у прокуратурі будуть коментувати ті процесуальні рішення, які будуть прийняті нею і ті дії, які проводитимуть працівники прокуратури. Та наголосив, що перед поширенням будь-якої інформації, яка стосується діяльності прокуратури області, обов’язково звертатися до прес-секретаря або до керівництва прокуратури області за коментарем.

Ольга Трач

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