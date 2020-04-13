Підступний і незбагненний COVID-19 то трохи ослабить свою мертву хватку – і тоді охоплені ним країни радіють з приводу зменшення кількості померлих за добу – то вже через декілька днів додасть до скорботного мартирологу додаткові сотні покійників. І кінця цій його диявольській грі наразі не видно…

Український волейболіст Олег Плотницький, який виступає за італійську “Переджу”, звернувся у Facebook до всіх українців:

“Я слідкую за новинами з Італії і бачу, що більшість українців до цього вірусу поставилися недостатньо серйозно. Ви продовжуєте гуляти в парках з дітьми чи без них, їздити на роботи, створюєте черги в банках чи біля супермаркетів. Так само було і в Італії перші два тижні. Люди не надавали цій хворобі жодного значення, усі думали, що все це швидко закінчиться… Але вийшло не так, як всі думали – вірус швидко поширився країною з регіону в регіон. І ось коли за якихось 10-14 днів кількість хворих збільшилася з сотень до тисяч, коли в лікарнях вже не залишилося вільних ліжок, тоді люди зрозуміли, що це реальна небезпека, і почали дотримуватися правил карантину.

Невже ми, українці, хочемо наступити на ті ж граблі, невже нам не вистачає реального прикладу для того, щоб зрозуміти, що наше життя чи життя близьких нам людей дорожче за роботу, прогулянки чи просто вештання містом! Чи всі ми хочемо дочекатися, коли за добу вмиратиме по 400-500 людей, а заражатимуться тисячі й тисячі, й лише тоді зрозуміти, що не влада винна, а лише ми, які не прислухалися до порад?

Прошу всіх поставитися до цієї ситуації серйозно і відповідально. Залишайтеся вдома. Виходьте на вулицю лише для того, щоб купити продукти чи ліки в аптеці, прогулятися наодинці 15 хвилин біля будинку. І всі зрозумійте: цим ми можемо хоч трохи призупинити поширення вірусу і в рази зменшити кількість заражених і померлих. Давайте зробимо так, щоб не було пізно як в Італії чи Китаї. Щоб літо ми провели не в карантині. Вірю в нашу єдність і впевнений, що завдяки ній подолаємо цей вірус”.

Така ось розповідь-застереження нашої людини в одному зі світових епіцентрів розгулу коронавірусу. З деякими моментами можна подискутувати, як от “влада не винна, а лише ми” – щодня з телепередач дізнаємося, що дехто з представників отої самої рідної влади добряче (і не без користі для себе) долучився до дефіциту масок у аптеках. Та все ж відчувається, що людина вболіває за своїх співвітчизників і щиро хоче застерегти їх від можливих страждань – це як аргумент тим, що наші легіонери за кордоном лише вміють бити по м’ячу (в даному випадку – рукою) і підраховувати власні гроші…

Ігор Дуда