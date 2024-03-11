Олесь Городецький – українець, уродженець Тернополя, який активно займається громадською і політичною діяльністю в Італії.

Як українець – є головою Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia, Християнської асоціації українців Італії. Як італійський громадянин – в складі Радикальної партії, причому значна частина його активності припадає на українські проблеми, пише Український погляд. Його реакцію на скандальну пропозицію Папи до українців вийти на переговори з росією з білим прапором розмістила популярна в Італії La Repubblica:

«Слова папи Берґоліо про «сміливість (підняття) білого прапора», про «переговори, коли ти бачиш, що зазнав поразки» є шокуючими, вражаючими та глибоко образливими для народу, який понад два роки намагається вижити в жахливій і злочинній російській агресії. – зазначив Олесь Городецький, голова Християнського товариства українців в Італії. – На вимогу кремлівського ката здатися ми відповідаємо народним опором, але ми навіть не могли подумати, що отримаємо таке прохання від нашого Папи Римського, Глави Католицької Церкви та проповідника Євангелія.

Для християнина неприйнятно здаватися злу і гріху, які представляє сьогодні Росія Володимира Путіна. Захист власного життя та власної домівки є священним обов’язком кожного громадянина. Саме в цей важкий момент, – продовжує Городецький, – коли американська допомога заблокована, а Україна ризикує залишитися ізольованою та бути відданою на милість агресора, чути ці невдалі заклики Папи є дуже прикро. Україна не зазнала поразки і ми не бачили бажання здатися у нашого народу. Ми очікуємо від Папи рішучого засудження російських гріхів агресії, масових вбивств, насильства та руйнування.

Ми очікуємо, що Папа звернеться до Путіна з вимогою припинити агресію та залишити територію України. Ми очікуємо, що Папа буде поборником справедливого миру, а не моральним союзником агресора».

«Слово має велику силу, – підсумував Городецький, – особливо коли це слово Понтифіка, і його потрібно використовувати з великою виваженістю та відповідальністю, щоб не завдати шкоди Церкві Христовій та вірі її вірян».