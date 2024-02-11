Світ

Критичне значення

Послухати б з цього питання експертну думку “Арестовича сотоварищи”, які в перші місяці війни щось переконано доводили. Що саме? Та… багато що… Тепер доводиться слухати міркування Білого дому, які далеко не мають смакової гами Apple Pie/Hot Chocolate. Однак вони можуть бути кориснішими в плані нашого виживання, ніж солоденька патока. На думку координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, бойові дії в Україні впродовж кількох наступних місяців матимуть критичне значення для її захисту, тому Конгрес повинен пришвидшитися з прийняттям рішення щодо підтримки. Кірбі наголосив, що росіяни продовжують атакувати Україну безпілотниками й ракетами. Тож українському командуванню вже зараз доводиться приймати складні рішення про те, яку саме зброю та боєприпаси застосовувати в умовах, коли їхні запаси скорочуються. Водночас росія продовжує отримувати допомогу від Ірану й Північної Кореї, в тому числі балістичні ракети. Крім того, росіяни налагодили власне виробництво дронів та інших систем озброєнь. Кірбі зазначив, що адміністрація США прагне перемоги України. Він нагадав, як президент Штатів Джо Байден чітко заявив, що Україна має стати процвітаючою та суверенною країною з відновленими кордонами і суверенітетом.

Історична логіка

В цім можна знайти “залізну” історичну логіку. Так було в росії за оприччини Івана Грозного; схожим чином були придушенні “стрелецкие” бунти Петром першим; ще не стерлися сумнозвісні сталінсько-вишинсько-єжовські судилища кінця 30 -х років. Ці процеси з різних епох мали спільну особливість: “под топор “чи “к стенке” часто йшли колишні достойні посіпаки головного “пахана”. Суд Москви засудив колишнього офіцера ФСБ, лідера терористів “ДНР” Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) до 4 років колонії загального режиму. Також російський суд заборонив Стрєлкову три роки займатися адмініструванням сайтів в інтернеті. Назвати Гіркіна-Стрелкова симпатиком України, судячи зі зробленого ним на її території, не візьметься, напевно, жоден притомний її громадяни. І те, що Гіркін (нагадаю, відомий терорист) удостоївся від своєї ж терористичної держави термін за заклики до екстремізму, то щось тут дивно. Скидається на те, що одіозний крикун просто набрид комусь із нинішньої еліти і йому вирішили показати “где раки зимуют”. Та ще й виявили неабияку поблажливість: кому як не йому, освіченому в історичній реконструкції, знати краще за інших, на скільки відправляли зазвичай на чифірно – баландну дієту в тайгу чи “сонячний Магадан”…

Папа проти порнографії

Папа Римський Франциск, схоже, не втомлюється просвіщати світову паству. Цього разу понтифік вирішив торкнутися делікатної теми сексуального задоволення, назвавши його “Божим даром”. Та водночас головний планетарний католик виявив поміркованість закликавши одновірців “не дивитися порно”. За словами понтифіка, що їх оприлюднило солідне видання The Guardian, секс “підриває порнографія”. Сексуальне задоволення “слід цінувати”, однак секс без стосунків може породжувати “різні форми залежності”, сказав Папа Франциск. “Ми повинні захищати любов, а перемога в битві з хтивістю може бути справою всього життя, – підсумував очільник католицької церкви.

Україна

Олімпіада з “нейтральними” чи без?

200 українських спортсменів та тренерів підписали відкритий лист президенту Франції Еммануелю Макрону, меру Парижа Анн Ідальго, міністру спорту Франції Амелі Удеа-Кастере і організаторам Олімпіади-2024 у Парижі з проханням не допустити до участі в Іграх росіян. Серед підписантів: легкоатлетки Ярослава Магучіх, Марина Бех-Романчук, тенісистки Леся Цуренко, Людмила Кіченок, борці Жан Беленюк, Парвіз Насібов, футболісти Михайло Мудрик і Георгій Судаков, інші відомі спортсмени. У листі йдеться про те, що вже зараз деякі нейтральні російські атлети, які завоювали ліцензії на Олімпійські ігри, а також низка близьких до виходу на ОІ спортсменів, підтримують війну в Україні. Тим часом Міжнародний олімпійський комітет (МОК) повідомив, що дозволить російським та білоруським спортсменам, які пройшли кваліфікацію у своїх видах спорту, виступати на Олімпіаді-2024 у Парижі у нейтральному статусі.

Тернопілля

Дивні предмети і такі ж пояснення

Коли ти носиш чи перевозиш у автівці щось таке, що набуло нині поширення через війну, але яке все ж не підпадає під перелік предметів, що ними можна користуватися в мирних умовах, варто заздалегідь подбати про більш-менш переконливе пояснення наявності трохи дивних артикулів. Бо коли у вас в автівці раптом виявляться такі конче необхідні в господарстві речі, як ручні гранати, гранатомет, тубус, то шансів на те, що поліція відразу спокуситься на версію про цілком випадкову знахідку десь у лісі чи на березі ставка, не дуже багато. Останнім часом такі випадки почастішали, в той час як правосвідомість наших людей суттєвих змін не зазнала. Втім, в нашому побуті зустрічаються й складніші та оригінальніші маски. Під час одного розслідування поліцейські встановили причетність тернополянки до крадіжки. Свого часу обвинувачена виявила поряд з кріслами для відвідувачів в лікарні не зовсім дешевеньку валізу відомої марки, у якій знаходилась універсальна батарея Intenso. Після цього вона забрала до себе додому валізу, вартістю 900 грн. та зарядний пристрій, вартістю 911 грн. На суді ж ситуація постала в дещо іншому світлі. З розповіді звинуваченої виходило, що перед суддями аж ніяк не крадійка, а людна високих і благородних устремлінь. І навіть – неабиякої жертовності, адже пояснила, що багаж забрала додому через те, що подумала, що всередині захована вибухівка Можливо, бідолашну збив з пантелику звук зарядного пристрою? Суд все ж не надто розчулила ця “сльозогінна” історія; розміновувачці-аматорці “світило” 5 років позбавлення волі, однак врахувавши всі обставини та щире каяття винуватиці, судді замінили покарання на один рік умовного ув’язнення. Обвинувачена повинна заплатити 2 390 грн за проведення судової експертизи. Можливо, відчуття цієї втрати їй полегшало те, що пристрій не ніс небезпеки?