У Венеції автобус упав з мосту: серед загиблих є українці. ВІДЕО

Падіння автобуса з мосту на проїжджу частину у Венеції 3 жовтня призвело до загибелі 21 людини. Серед жертв є п’ятеро українців.

Про це повідомляють Економічні новини з посиланням на La Repubblica.

Повідомляється, що автобус транспортної компанії La Linea, який впав біля залізничних колій між Местре і Маргерою, був орендований туристами в кемпінгу. За офіційними даними, внаслідок аварії 21 людина загинула і 15 дістали поранення.

Серед уже упізнаних жертв аварії автобуса є п’ятеро громадян України, один громадянин Німеччини, а також водій — громадянин Італії.

За даними журналістів, чотирирічна дівчинка і 50-річна жінка перебувають у важкому стані з серйозними опіками. Вони обидві мають українське громадянство.

Посольство України в Римі підтвердило в коментарі Sky News, що серед пасажирів автобуса, який упав із мосту у Венеції, були українські громадяни.

Мер Венеції Луїджі Бругнаро повідомив, що на місці трагедії було знайдено українські паспорти. Міський голова також висловив свої співчуття в соцмережі X.

“Сьогодні ввечері в нашому місті сталася жахлива трагедія. Я негайно віддав наказ оголосити в місті жалобу в пам’ять про численні жертви, які перебували в автобусі, що розбився. Апокаліптична сцена, немає слів”, — написав Бругнаро.

Про трагедію також написала голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні.

“Висловлюю свої особисті та урядові найглибші співчуття у зв’язку з серйозною аварією, що сталася в Местрі. Наші думки звернені до жертв, їхніх родин і друзів”, — ідеться в публікації.