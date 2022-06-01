31 травня, напередодні Міжнародного дня захисту дітей, у Тернополі в ТРЦ «Подоляни» відбулося святкове дійство для дітей віком 5–14 років «Захистимо майбутнє».

Повномасштабна війна змінила життя всіх українців і найбільше від неї постраждали діти. Наразі у Тернополі проживають сім’ї з дітьми, які рятувалися від війни, тож це хороша можливість трохи додати тепла та усмішок у їхнє життя.

Привітав малечу, яка завітала на свято, та їхніх батьків міський голова Тернополя Сергій Надал, наголосивши, що головне завдання суспільства, громади і держави в цілому – забезпечити спокійне мирне життя та повноцінний розвиток нашим дітям.

«Саме заради дітей воюють і захищають нашу державу українські Герої. Це свято – ще одна можливість дати відчути дітям нашу любов і підтримку, – відзначає Сергій Надал. – Заради їхнього щасливого майбутнього ми обов’язково переможемо в цій війні. Щиро дякую усім організаторам свята, волонтерам, меценатам та підприємцям. Бажаю всім нам якомога швидшої перемоги і миру, щоб наші нащадки були здоровими і щасливими. Нехай вони зростають такими, якими хочете ви, батьки, їх бачити. Всім нам – міцного здоров’я, благополуччя, родинного тепла і затишку, великих Божих ласк».

Нагадаємо, 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, в Тернополі заплановано провести різноманітні святкові заходи. Ознайомитися з програмою можна тут.