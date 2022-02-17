Друкувальна техніка південнокорейської компанії Самсунг відзначається неймовірною якістю і, відповідно, довгим строком служби. Лазерні принтери та БФП оснащені витратниками, виробленими з міцного пластику, тому вони витримують декілька циклів заправлення. Дізнатися докладніше про картридж Samsung варто кожному користувачеві, адже тоді він зможе вирішити, чи самостійно проводити зарядку, чи віддати пристрій до сервісу.

Характерні особливості картриджів

Встановлений виробником ресурс моделі визначає розмір тонерного бункера та кількість завантажувального в нього порошку. Зазвичай саме цим і відрізняються між собою зразки картриджів Samsung. Бренд випускає одноразові витратники, які не підлягають повторному заправленню. Однак кмітливі сервіс-інженери навчилися їх розбирати та складати. Коли за цю роботу беруться звичайні користувачі, то нерідко вони мають труднощі із:

правильним встановленням шестерень, яких може бути від 5 до 7 шт.;

заміною дозувального або ракельного леза;

зняттям та встановленням елементів кріплення.

В залежності від різновидності тонер-картриджа вмонтовані в них чіпи можуть або блокувати роботу принтера, або ні. Тому не завжди зрозуміло, чи потребують вони заміни. Окремі зразки оснащені пружинами, які знаходяться глибоко в корпусі або прикріплені особливим способом. Аби їх зняти, а потім знову встановити, потрібно добре розбиратися у конструкції пристрою.

На додачу у деяких картриджах Самсунг ролики фіксуються унікальними механізмами кріплення. З огляду на це не кожен користувач зможе самостійно провести зарядку витратника. Без допомоги кваліфікованого майстра йому просто не впоратися.

Всі особливості заправки картриджа Samsung

Від того, наскільки точно та правильно будуть встановлені робочі деталі залежить якість друку і працездатність БФП. Вправно виконати збирання тонер-картриджа в змозі тільки спеціалісти, наприклад сервісного центру «Київ ІТ Сервіс». Крім того, лише досвідчені майстри знають:

де знайти тонерний порошок, який був би відносно сумісним і найкращої якості;

яку кількість тонера засипати в певну модель;

скільки струмопровідної пасти нанести на контактні місця;

які провести процедури, аби забезпечити успішний запуск техніці.

Якість тонера та комплектувальних частин відіграє важливу роль у правильному функціонуванні лазерних принтерів. Несумісний порошок призводить до виходу з ладу не тільки робочих вузлів картриджа, а й до поломки БФП. Модулі із неякісних матеріалів швидко зношуються. Буває навіть таке, що ресурс витратника ще не закінчився, а друк вже має безліч дефектів та сторонній фон. Спеціалісти сервісних центрів рекомендують самостійно проводити заправлення картриджа Samsung лише тоді, коли користувач добре розбирається у конструктивних особливостях моделі. В більшості випадків набагато краще доручити зарядку пристрою майстрам «Київ ІТ Сервіс».