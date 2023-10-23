Інноваційні рішення від виробника Samsung відображаються в багатьох видах техніки, і планшети не є винятком. Вони мають впізнаваний і стильний дизайн, технологічну начинку і якісну збірку. Універсальність полягає в тому, що пристрої підходять як для навчання та роботи, так і для розваг.

Наявність кількох лінійок та серій дозволить знайти доступне рішення під свої запити. Кожен планшет samsung потрібно заздалегідь оцінювати та враховувати технічні параметри. Залежно від них визначається продуктивність, призначення та функціональність планшетного комп’ютера. На всю техніку виробник дає гарантію

Серії девайсів

Деяким важлива продуктивність, інші оцінюють автономну роботу, якість камери і наявність великої кількості бездротових технологій. Усього представлено дві серії:

Galaxy Tab A. Базові спрощені пристрої з підсвічуванням LCD та матрицею TFT. За продуктивність відповідає процесор Exynos. Ідеальне рішення для виконання повсякденних завдань та серфінгу в інтернеті; Galaxy Tab S. Флагманські моделі з тонким корпусом завтовшки до 5,6 мм. Залежно від моделі, використовуються процесори Qualcomm або MediaTek, а також дисплеї AMOLED або IPS. Є підтримка стілус S Pen, що є відмінним інструментом для творчих людей.

Остання серія дорожча, але функціональніша і більш технологічна в деяких моментах.

Екран та зовнішній вигляд

Кожен планшет доповнюється мінімалістичним дизайном, корпус тонкий із закругленими кутами. Як основа корпусу використовується пластик та шліфований метал. Застосовується наступний набір відтінків:

зелений;

білий;

блакитний;

чорний;

рожевий.

Додатково планшети відповідають стандарту захисту від води та вологи.

Виробник використовує кілька варіантів матриць. LCD споживає мінімум енергії, відрізняється достатньою яскравістю та не перегрівається. Матриця AMOLED має ефект антивідблиску, а також високу контрастність. TFT – рішення для бюджетних моделей. IPS – універсальний варіант із широкими кутами огляду, а також відсутністю мерехтіння.

Продуктивність

Чіпсети Qualcomm, MediaTek, Exynos мають від 4 до 8 ядер. Завдяки інноваційним технологіям вони постійно покращуються. Об’єм оперативної пам’яті від 3 до 8 Гб. Вбудована пам’ять від 32 до 512 Гб, збільшення обсягу допускається за допомогою установки карти пам’яті. Крім того, є велика кількість комунікацій для бездротового з’єднання та збільшена автономність за рахунок ємності батарей 5000-7300 мА•год.