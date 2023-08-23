Застосування персонального комп’ютера дозволяє автоматизувати численні процеси та забезпечувати стабільність у роботі. Це інструмент, який використовується в офісах, банках, великих виробничих підприємствах і, звичайно ж, вдома. З його допомогою можна прослуховувати музику, проводити прорахунки, дивитися фільми та серіали, а також грати в ігри.

Виробники пропонують різні варіанти виконання комп’ютерів. Класичні великі системні блоки мають популярність, але не завжди підходять. Відмінним варіантом для обмеженого простору можуть стати міні-ПК, які можна вибрати тут https://comfy.ua/ua/desktop-computer/type_notebook__mini-pk/ у великому асортименті. Вони відрізняються зовнішнім виглядом, виконанням та технічними параметрами.

Асортимент міні-ПК

Також їх називають неттопами, і вони випускаються різними відомими виробниками:

Lenovo;

Apple;

HP;

Експерт PC.

Останній бренд – це компанія з України, що комплектує неттопи під різні завдання та умови використання.

За продуктивність відповідають процесори Intel і AMD, причому доступні різні покоління як бюджетні серії, так і дорогі з чималим набором характеристик. Тактова частота від 1,99 до 3,99 ГГц. У парі з процесором працюватиме оперативна пам’ять обсягом від 2 до 32 Гб. Деякі неттопи не комплектуються оперативною пам’яттю.

Переваги неттопів

При порівнянні з іншими варіантами виконання персонального комп’ютера такі пристрої мають деякі переваги:

економія простору (деякі моделі міні-ПК можна закріпити за задню частину монітора);

безшумна робота (через низький рівень виділення тепла потужна система охолодження не потрібна);

висока енергоефективність (через блок живлення невисокої потужності витрата електроенергії мінімальна);

модуль Wi-Fi (не потрібно додатково купувати адаптер або підключати інтернет за допомогою кабелю).

Багато неттопів додатково можна укомплектувати самотужки, докупивши ті чи інші компоненти з їх подальшою заміною та підвищенням ефективності роботи.

Характеристики міні-ПК

Деякі з них доповнюються дисплеєм, що спрощує роботу та дозволяє заощадити вільний простір. Виконання може бути горизонтальним або вертикальним, що знову ж таки дозволить по-різному встановити техніку. Підсвічування не буде зайвим доповненням, адже у темний час доби такий комп’ютер виглядатиме оригінально. Деякі моделі доповнюються інтерфейсом Thunderbolt, роз’ємом S/PDIF, COM-портом та підтримкою VR.