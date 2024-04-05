Що відомо про новий планшет Surface Pro 10 від Microsoft для бізнесу

Останніми роками, корпорація Майкрософт випустила багато гідних девайсів різної складності. При цьому, деякі з цих розробок привертають увагу представників бізнесу. І одним з останніх досягнень компанії є планшет Surface Pro 10, який має потужний процесор та орієнтацію на використання штучного інтелекту (ШІ). Він забезпечить гарне дозвілля у межах, наприклад ВІП казино, яке пропонує цілодобовий доступ до безкоштовних автоматів.

На що здатен новий планшет

Новинка Pro 10 виглядає, як і попередні версії Surface, але до неї додано більше корисних опцій для комфортної роботи. Зокрема, планшет матиме окрему кнопку Copilot та оновлений чипсет Інтел Core Ultra. Додатково, всередині девайс міститиме:

Безпековий стандарт Zero Trust;

Зв’язок ближнього поля (NFC);

Гарний дисплей 3:2 у тандемі з екраном PixelSense™;

Селфі-камера з робочим кутом 114 градусів;

Звучання студійної якості, завдяки мікрофонам Voice Focus і динамікам Omnisonic.

Якщо робота людини пов’язана з творчістю, тут діятиме цілодобовий доступ до ШІ-функцій Віндовс. Вони будуть підтримуватися коштом новітнього чіпа Intel AI Boost NPU. Окремо, інші процесори Інтел, підвищать продуктивність графіки у 1.5 рази та режим багатозадачності – до 21%.

Які переваги дає Surface Pro 10 для айтішників або бізнес-керівників

В першу чергу, Microsoft планує забезпечити новими пристроями власних бізнес-клієнтів та внутрішніх співробітників. Але, Surface Pro 10 буде доступним і для інших бажаючих фахівців у галузях програмування або керування бізнесом за 1 200 доларів. Цей гаджет цікавий, перш за все, завдяки оновленому хмарному сховищу Microsoft Intune. Тут міститиметься потужний засіб адміністрування, який дозволить тримати пристрій і всі дані у безпеці. Зокрема, користувачі матимуть можливість отримати такі відомості: оновлена статистика пристрою, деталі гарантійного покриття, новий інтерфейс замовлення ремонту тощо. І наостанок, у межах Surface Management Portal з’явиться можливість визначити поточний вплив вуглецю на працездатність гаджетів.