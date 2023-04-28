Посівна кампанія триває на Тернопільщині. Аграрії вже засіяли в області 230 тис. га. Заморозки, які спостерігаються в регіоні, можуть зашкодити посівам, зокрема, кукурудзі.

Цими днями у краї передбачають заморозки до 5 градусів. Така погода несприятлива для кукурудзи.

«Кукурудза дуже чутлива до низьких температур і може «захворіти». Якщо низькі температури триватимуть кілька днів, рослини можуть змінити колір, вони можуть перетворитися на фіолетові. У таку погоду краще не вдаватися до кроплення рослин. Треба дочекатися закінчення морозів і дати можливість рослинам регенерувати», – каже агроном Ігор Велес.

Як повідомили у департаменті агропромислового розвитку області, на Тернопільщині вже посіяли близько 18 тис. га. цукрового буряка та понад 59 тис. га. соняшника. Картоплі висадили на площі 6,3 тис. га. Окрім того, фермери Тернопільщини практично закінчили сіяти кукурудзу на силос та кормові коренеплоди.