У Тернополі протягом двох днів не буде води.

Про це повідомляють у КП Тернопільводоканал.

Централізоване водопостачання відключать сьогодні опівночі. Відтак, мешканців міста просять зробити запаси води.

Вода у помешканнях з’явиться лише після опівночі 14 травня.

Зазначимо, що водопостачання припинять не по всьому Тернополю. Без води будуть мешканці м-нів “Сонячний”, “Аляска”, “Східний”, “Канада”, “Дружба”, “Кутківці”, “Пронятин”, “Березовиця”, а також довколишніх сіл.

Додамо, що відключення води пов’язан із плановим промиванням водопровідних мереж і ремонтними роботами на насосних станціях.