Охочі голосувати не за пропискою можуть реалізувати своє бажання до п’ятнадцятого липня.

Нині процедура відбувається за спрощеними умовами у відділах ведення державного реєстру виборців, які працюють і впродовж вихідних.

Щоб змінити місце голосування відтепер достатньо лише паспорта, – каже директор центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик. Раніше необхідним було додаткове підтвердження для цієї процедури – довідки з місць роботи, навчання, документи про оренду житла.

«Якщо ви не будете в День виборів 21 липня за місцем своєї прописки, бо плануєте відпочинок, відрядження чи працюєте не за місцем прописки, то вам потрібно тимчасово змінити місце голосування. Це потрібно зробити до 15 липня включно! У вихідні дні цю процедуру також можливо пройти. Для цього потрібно: звернутись до найближчого відділу ведення Державного реєстру виборців (далі – відділ ДРВ), які знаходяться в приміщеннях міських рад, районних рад та райдержадміністрацій. В місті Тернополі – це вул. Листопадова, 5, каб. 42,44; із собою взяти паспорт громадянина України, ID-картку (бажано зробити копію і взяти із собою); знати місце розташування та номер виборчої дільниці, на якій ви хочете проголосувати 21 липня за допомогою сайту Державного реєстру виборців або вам це зможуть підказати безпосередньо у тому відділі, до якого ви звернетесь».

У відділі державного реєстру виборців потрібно написати заяву для зміни місця голосування. Додамо, спрощену процедуру ЦВК затвердила 29 травня цього року.

Софія Романська