Невідомий зловмисник обшахраював працівника обмінного пункту у Тернополі. Аферист використав злодійський спосіб – «залом грошей».

Суть такого шахрайства здебільшого полягає в тому, що під купюру меншого номіналу підкладається велика, яка при заломі залишається в руках у шахрая.

Саме таку техніку і взяв на озброєння пройдисвіт. Зайшов до приміщення обміняти гроші. Однак, вже взявши гривні до рук, покупець захотів, аби працівник розміняв їх на менші купюри. Він дрібними не мав, тож зловмисник захотів повернути валюту назад. Продавець віддав долари, а пройдисвіт, спритно заломивши готівку, поклав до кишені 3200 гривень, решту віддав до каси. Тільки коли зловмисник покинув заклад, потерпілий виявив, що грошей не вистачає.