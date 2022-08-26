На сесії Тернопільської обласної ради 50 загиблим військовослужбовцям депутати присвоїли посмертно звання “Почесний громадянин Тернопільської області”.

Про це повідомляє Суспільне.

Звання “Почесний громадянин Тернопільської області” присвоюють за вагомий внесок у захист суверенітету і територіальної цілісності України.

Також на сесії вирішили нагородити орденом імені Ярослава Стецька народного депутата України 8-го скликання Тараса Пастуха. Депутат був поранений на війні, втратив ногу, зараз лікується за кордоном.

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Нагадаємо, Тарас Пастух народився 20 березня 1978 у Тернополі. Одружений, разом з дружиною виховують 4 дітей. Під час своєї кар’єри також був головою Бучацької РДА у 2008-2010 р.р. та депутатом Тернопільської обласної ради. У 2014 році, під час проведення АТО, став військовослужбовцем розвідувальної роти 128-ї гірсько-піхотної бригади Збройних сил України.