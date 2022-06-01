Загинув під час мінометного обстрілу: у Тернополі попрощалися з Андрієм Федорківим

31 травня Тернопіль попрощався з нашим Героєм, рідним братом колишнього футболіста тернопільської «Ниви» Михайла Федорківа – 38-річним Андрієм Федорківим.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення російських окупантів, Андрій Федорків став добровольцем та записався до лав Збройних сил України, повідомляє тижневик “Номер один“.

До останнього подиху він захищав свободу своєї країни, виконуючи бойове завдання у Запорізькій області. Смертельне поранення отримав під час мінометного вогню російського окупанта. Військовий побратим Андрія Федорківа Ігор Вонс з Тернополя, знаний у краї футболіст, що свого часу виступав за ФК «Тернопіль», тернопільську «Ниву» та великопанський «Агрон», встиг заскочити в окоп, а Андрій – ні. Ігор спробував допомогти бойовому побратиму, затягнув і його в окоп, однак той вже був мертвим.

Без чоловіка залишилася молода дружина, без батька – двоє малолітніх дітей, донька цьогоріч піде в 1 клас, другій дитині 5 років.

Не забудемо мужність та подвиг Героя! Герої не вмирають! Вони назавжди з нами!